В Коми для жителей домов с печным отоплением сохранят льготы на дрова
- 18:45 30 июня
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- Анастасия Амелькина
С 1 июля 2024 года подорожают уголь, дрова и пеллеты для отопления жилых домов. При этом жителям Коми, использующим печное отопление, сохранят льготы на покупку дров. Об этом пишет БНК.
В регионе уже более десяти лет действует программа, позволяющая населению, проживающему в домах с печным отоплением, приобретать топливо по сниженным ценам. Сейчас розничные цены на твердое топливо не пересматривались уже полтора года, заявляют в республиканском Комитете по тарифам.
Местные жители, пользуясь льготной ценой на топливо, оплачивают от 20% до 50% его реальной стоимости, тогда как остальная часть покрывается из бюджета. В последнее время значительно увеличились расходы на заготовку, обработку и перевозку древесины, а индексирование минимальной заработной платы привело к росту затрат на оплату труда.
В Коми предусмотрено ограничение на рост платы за коммунальные услуги, включая отопление, на уровне 9,5%. Поэтому с 1 июля 2024 года повышение цен на уголь, различные виды и породы дров, а также на биотопливо (пеллеты и брикеты) для отопления будет не выше установленного правительством лимита. Региональные власти продолжат компенсировать основную часть расходов на покупку твердого топлива по льготным ценам через субвенции муниципалитетам.