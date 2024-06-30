В Коми для жителей домов с печным отоплением сохранят льготы на дрова

С 1 июля 2024 года подорожают уголь, дрова и пеллеты для отопления жилых домов. При этом жителям Коми, использующим печное отопление, сохранят льготы на покупку дров. Об этом пишет БНК.

В регионе уже более десяти лет действует программа, позволяющая населению, проживающему в домах с печным отоплением, приобретать топливо по сниженным ценам. Сейчас розничные цены на твердое топливо не пересматривались уже полтора года, заявляют в республиканском Комитете по тарифам.