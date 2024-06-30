"У нас нет выхода, держитесь": глава Центробанка предупредила россиян, имеющих вклады и кредиты
- 11:04 30 июня
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- Служба новостей
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки до 16% годовых было необходимо для борьбы с инфляцией. Если цель по ее снижению не будет достигнута, ставка может быть увеличена еще раз. Это решение значительно повлияет на стоимость кредитов и депозитов: кредиты станут дороже, а вклады — выгоднее.
По словам Набиуллиной, рост цен был вызван избытком спроса, который образовался из-за крупных накоплений россиян. Центральный банк придерживается жесткой денежно-кредитной политики. Набиуллина также допустила возможность еще одного повышения ставки до конца года, в зависимости от того, насколько будет выполнен базовый сценарий по достижению 4% инфляции в 2024 году.
Эксперты считают, что текущие ставки по вкладам близки к своему максимуму, а ключевая ставка на пике и, вероятно, начнет снижаться во второй половине 2024 года. В таких условиях банки стремятся привлекать краткосрочную ликвидность, что отражается на их линейках депозитных ставок и соответствует спросу вкладчиков.
Банки ужесточили условия по кредитам, однако это не снизило интерес заемщиков. В случае дальнейшего повышения ключевой ставки, банки пересмотрят кредитные ставки в сторону увеличения. В такой ситуации заемщикам, у которых уже есть одобрение по кредиту, рекомендуется не откладывать оформление. Вероятно, банки сохранят одобренные условия кредитования до конца года, пишет progorod43.ru.