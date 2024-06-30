Сотрудники "СПАС-КОМИ" доставили в Усть-Илыч медика и полицию
- 20:27 30 июня
- 12+
- Анастасия Амелькина
Фото из архива "Про Города Сыктывкар"
Аварийно-спасательному отряду “СПАС-КОМИ” потребовалось выехать на вызов в посёлок Усть-Илыч. Об этом сообщает Комиинформ.
Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" при комитете ГО и ЧС 26 июня отправился в поселок Усть-Илыч. Как стало известно, потребовалась помощь 14-летнему ребенку из приемной семьи. Сотрудники полиции, медики и спасатели сначала добрались до поселка Приуральский на автомобиле, а затем на моторной лодке прибыли в Усть-Илыч.
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