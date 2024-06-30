Сотрудники "СПАС-КОМИ" доставили в Усть-Илыч медика и полицию

Аварийно-спасательному отряду “СПАС-КОМИ” потребовалось выехать на вызов в посёлок Усть-Илыч. Об этом сообщает Комиинформ.

Троицко-Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" при комитете ГО и ЧС 26 июня отправился в поселок Усть-Илыч. Как стало известно, потребовалась помощь 14-летнему ребенку из приемной семьи. Сотрудники полиции, медики и спасатели сначала добрались до поселка Приуральский на автомобиле, а затем на моторной лодке прибыли в Усть-Илыч.