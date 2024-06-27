Как выгодно провести газификацию на территории садоводческих товариществ и домовладений - РСХБ.

Для жителей региона продолжают действовать специальные условия кредитования, с помощью которых можно провести газификацию домовладений, в том числе зданий, расположенных на территории садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в Республике Коми.



Благодаря продукту "Сельский кредит на ремонт и благоустройство" можно решить целый комплекс задач, направленных на повышение уровня комфорта. Например, провести работы по проведению газа на дачные участки. При этом территория СНТ или домовладение должны быть расположены на сельской территории.



Сумма займа составляет от 30 до 500 тысяч рублей. Льготная ставка 3,25% годовых действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика. При отсутствии страхования ставка составит 5% годовых. Срок кредита от 6 до 60 месяцев. Возраст заемщика — от 23 до 65 лет (включительно) на момент окончания кредита и постоянная регистрация на сельской территории. Обязательно приобретение и монтаж оборудования для обеспечения централизованных/автономных коммуникаций по договору подряда, заключённому с подрядной организацией.



Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра по телефону: 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.



АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.