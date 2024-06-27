С 1 июля жизнь неработающих россиян перевернется: Голикова раскрыла всю правду

В 2024 году россиян ожидают существенные изменения в пенсионной системе, которые затронут возраст выхода на пенсию и размеры выплат. Цель этих реформ — улучшить материальное положение пенсионеров и обеспечить долговременную устойчивость пенсионной системы.

Основные изменения в пенсионной системе:

Повышение пенсионного возраста

С 2024 года мужчины будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет. Это этапное повышение пенсионного возраста, которое началось в 2018 году и должно достигнуть 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году.