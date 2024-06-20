В Сыктывкаре работодатель заплатил штраф в размере 150 тысяч рублей из-за дворника
- 20:15 20 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре приставы Коми взыскали с мужчины 150 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства. Работодатель незаконно нанял к себе в компанию мигранта в качестве дворника, у которого не было патента на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба судов Коми.
Напомним, в столице Коми неизвестный мужчина напал на 10-летнего мальчика прямо на детской площадке. Видео с места совершения правонарушения смотрите по на нашем сайте по ссылке. Полиция столицы Коми прокомментировала ситуацию. Как выяснилось, мальчик вступил в словесную перепалку со взрослым мужчиной. В результате конфликта, мужчина проявил физическую силу в адрес ребенка. Полиция проводит проверку по факту правонарушения.
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