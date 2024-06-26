Сыктывкарец до смерти избил свою знакомую из-за ссоры: теперь он сядет на 9 лет

Сыктывкарца отправили на девять лет в колонию за избиение знакомой, что привело к ее смерти от множественных травм, сообщает региональная прокуратура.

По данным суда, ночью 30 июля 2023 года жительница Сыктывкара пришла к знакомому с просьбой переночевать, принеся две бутылки водки. После совместного употребления алкоголя женщина начала мешать хозяину квартиры спать и оскорбила его, несмотря на его замечания. Мужчина ответил на её поведение, ударив ее руками и ногами по лицу, а затем вытолкал из квартиры. Утром увидев её лежащей у лифта, он решил, что она просто спит, и ушел.