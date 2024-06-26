Сыктывкарец до смерти избил свою знакомую из-за ссоры: теперь он сядет на 9 лет
- 21:15 26 июня
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- Инесса Богатая
Сыктывкарца отправили на девять лет в колонию за избиение знакомой, что привело к ее смерти от множественных травм, сообщает региональная прокуратура.
По данным суда, ночью 30 июля 2023 года жительница Сыктывкара пришла к знакомому с просьбой переночевать, принеся две бутылки водки. После совместного употребления алкоголя женщина начала мешать хозяину квартиры спать и оскорбила его, несмотря на его замечания. Мужчина ответил на её поведение, ударив ее руками и ногами по лицу, а затем вытолкал из квартиры. Утром увидев её лежащей у лифта, он решил, что она просто спит, и ушел.
Другой житель дома, обнаружив женщину на том же месте, вызвал скорую помощь. Потерпевшая впала в кому и скончалась в больнице спустя 11 дней.
Суд приговорил обвиняемого к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, после чего его свобода будет ограничена на год. Оборона утверждала, что мужчина нанес лишь один удар, от которого смерть не могла наступить.
Однако Верховный суд Республики Коми, изучив экспертные заключения и свидетельские показания, согласился с позицией государственного обвинителя региональной прокуратуры и оставил приговор без изменений.
Приговор вступил в законную силу.
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