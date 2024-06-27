В Эжве арестовали пьяного 19-летнего байкера

Юноша поздним вечером ездил по улицам города на мотоцикле без прав 19-летний житель столицы Коми предстал перед мировым судьей Слободского судебного участка Эжвинского района за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел 31 мая прошлого года в 23: 02 возле дома 27/15 по улице Мира. Молодой человек управлял мотоциклом без водительского удостоверения категории А.

Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждалось ярко выраженным запахом алкоголя изо рта, а также заметным изменением цвета кожных покровов.