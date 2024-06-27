В Эжве арестовали пьяного 19-летнего байкера
- 08:15 27 июня
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- Иван Огурцов
Юноша поздним вечером ездил по улицам города на мотоцикле без прав
19-летний житель столицы Коми предстал перед мировым судьей Слободского судебного участка Эжвинского района за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел 31 мая прошлого года в 23: 02 возле дома 27/15 по улице Мира. Молодой человек управлял мотоциклом без водительского удостоверения категории А.
Кроме того, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждалось ярко выраженным запахом алкоголя изо рта, а также заметным изменением цвета кожных покровов.
Важно отметить, что на момент совершения правонарушения молодой человек ранее не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Отсутствие подобных прецедентов, с одной стороны, могло рассматриваться как смягчающее обстоятельство. Суд, тщательно изучив материалы дела, установил вину 19-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил административный арест сроком на 10 суток.