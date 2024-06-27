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В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще большеФото из архива "Про Города"

В июльских квитанциях появится новая информационная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение коснется владельцев квартир, оснащенных счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Отмечается, что данное нововведение будет актуально только в том случае, если в течение 2023 года перерасчет не проводился. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги, чтобы избежать просрочек. Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты, предоставляющие кэшбэк за такие расходы.

Перерасчет представляет собой повторный расчет суммы за коммунальные услуги с учетом новых обстоятельств и изменений. Коммунальные службы проводят перерасчеты для выявления и корректировки недоплат или переплат. Если обнаружится недоплата, сумма за ЖКУ в следующем платеже будет увеличена. В случае переплаты сумма может быть учтена в будущих начислениях или возвращена на счет пользователя. Перерасчеты проводятся управляющими компаниями на основании заявлений жильцов или предписаний контролирующих органов, пишет progorod43.ru.

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