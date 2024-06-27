В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше

В июльских квитанциях появится новая информационная строка под названием "перерасчет потребления за прошлый период". Это изменение коснется владельцев квартир, оснащенных счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и других коммунальных услуг.

Отмечается, что данное нововведение будет актуально только в том случае, если в течение 2023 года перерасчет не проводился. Теперь важно своевременно оплачивать все коммунальные услуги, чтобы избежать просрочек. Для экономии на коммунальных платежах рекомендуется использовать карты, предоставляющие кэшбэк за такие расходы.