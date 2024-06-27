В Коми директора управляющей компании обвиняют в мошенничестве

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми заведено уголовное дело против руководителя управляющей организации, сообщила региональная прокуратура. Согласно информации ведомства, по результатам проверки выяснилось, что управляющая компания обслуживает 60 многоквартирных зданий в шести населенных пунктах: Корткерос, Аджером, Визябож, Приозерный, Усть-Лэкчим и Сторожевск. Однако организация не исполняла свои обязанности по содержанию этих домов, несмотря на регулярное выставление жильцам счетов за соответствующие услуги.

Граждане неоднократно подавали жалобы в районную прокуратуру и государственную жилищную инспекцию. Так, за 2023 год и первое полугодие 2024 года в прокуратуру поступило 36 таких обращений.

С октября 2023 года по апрель 2024 года управляющая компания выставила счета на сумму более 4,7 млн рублей, однако, недовольные качеством предоставляемых услуг, жители оплатили только 1,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.