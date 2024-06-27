В Коми обнаружили лекарства с истекшим сроком годности и недоброкачественные препараты

Росздравнадзор продолжает выявлять серьезные нарушения в сфере оборота лекарственных средств и оказания медицинских услуг В 2023 и 2024 годах Росздравнадзор по Республике Коми провел 145 внеплановых проверок, которые выявили серьезные нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских услуг. Как сообщила руководитель ведомства Марина Абрамова, во всех проверенных организациях были зафиксированы нарушения.

Среди наиболее распространенных нарушений:

Отсутствие данных в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Это ключевой инструмент, позволяющий отслеживать путь лекарств от производителя до пациента и гарантировать их подлинность. Отсутствие информации в системе свидетельствует о нарушении прозрачности оборота лекарственных средств и создает риск попадания на рынок поддельных препаратов.

Несоблюдение минимального ассортимента лекарств. Аптеки обязаны иметь в наличии определенный набор жизненно важных лекарственных препаратов, которые должны быть доступны для населения.

Несоответствие данных в системе. В системе мониторинга должна быть точная информация о количестве и видах лекарств, находящихся в обороте. Несоответствие данных в системе говорит о фальсификации отчетности и может свидетельствовать о недобросовестных действиях аптек или других организаций, занимающихся оборотом лекарственных средств.

Значительное выбытие препаратов, подлежащих отпуску по рецепту.

Наличие препаратов с истекшим сроком годности.

Продажа препаратов несовершеннолетним без рецепта.

Продажа лекарств без рецептов, нарушения правил журнала учета, отпуск по неправильным рецептам.

Важно отметить, что не все юридические лица выполняют предписания Росздравнадзора.

Помимо проверок в аптечных организациях, Росздравнадзор проводил проверки в медицинских учреждениях. В результате выборочного контроля лекарств в 17 аптеках и 15 медицинских учреждениях было выявлено несоответствие качества 8 из 142 проверенных лекарств. Два вида лекарств - противовирусное и сердечное - оказались недоброкачественными и были изъяты из оборота. В общей сложности было уничтожено 482 упаковки препаратов.

В ходе проверок также выявили случаи недобросовестной практики в области косметологии. В Ухте и Сыктывкаре были обнаружены косметологи, оказывающие услуги без лицензии. В одном из случаев проверка была инициирована жалобой пострадавшей. В ходе расследования было установлено, что у косметолога не было лицензии на деятельность, не было разрешений на использование оборудования, а также отсутствовала документация на эксплуатацию. Из 15 единиц оборудования документы нашлись только на три аппарата.