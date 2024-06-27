В Коми обнаружили лекарства с истекшим сроком годности и недоброкачественные препараты
- 07:30 27 июня
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- Иван Огурцов
Росздравнадзор продолжает выявлять серьезные нарушения в сфере оборота лекарственных средств и оказания медицинских услуг
В 2023 и 2024 годах Росздравнадзор по Республике Коми провел 145 внеплановых проверок, которые выявили серьезные нарушения в сфере обращения лекарственных средств и медицинских услуг. Как сообщила руководитель ведомства Марина Абрамова, во всех проверенных организациях были зафиксированы нарушения.
Среди наиболее распространенных нарушений:
- Отсутствие данных в системе мониторинга движения лекарственных препаратов. Это ключевой инструмент, позволяющий отслеживать путь лекарств от производителя до пациента и гарантировать их подлинность. Отсутствие информации в системе свидетельствует о нарушении прозрачности оборота лекарственных средств и создает риск попадания на рынок поддельных препаратов.
- Несоблюдение минимального ассортимента лекарств. Аптеки обязаны иметь в наличии определенный набор жизненно важных лекарственных препаратов, которые должны быть доступны для населения.
- Несоответствие данных в системе. В системе мониторинга должна быть точная информация о количестве и видах лекарств, находящихся в обороте. Несоответствие данных в системе говорит о фальсификации отчетности и может свидетельствовать о недобросовестных действиях аптек или других организаций, занимающихся оборотом лекарственных средств.
- Значительное выбытие препаратов, подлежащих отпуску по рецепту.
- Наличие препаратов с истекшим сроком годности.
- Продажа препаратов несовершеннолетним без рецепта.
- Продажа лекарств без рецептов, нарушения правил журнала учета, отпуск по неправильным рецептам.
Важно отметить, что не все юридические лица выполняют предписания Росздравнадзора.
Помимо проверок в аптечных организациях, Росздравнадзор проводил проверки в медицинских учреждениях. В результате выборочного контроля лекарств в 17 аптеках и 15 медицинских учреждениях было выявлено несоответствие качества 8 из 142 проверенных лекарств. Два вида лекарств - противовирусное и сердечное - оказались недоброкачественными и были изъяты из оборота. В общей сложности было уничтожено 482 упаковки препаратов.
В ходе проверок также выявили случаи недобросовестной практики в области косметологии. В Ухте и Сыктывкаре были обнаружены косметологи, оказывающие услуги без лицензии. В одном из случаев проверка была инициирована жалобой пострадавшей. В ходе расследования было установлено, что у косметолога не было лицензии на деятельность, не было разрешений на использование оборудования, а также отсутствовала документация на эксплуатацию. Из 15 единиц оборудования документы нашлись только на три аппарата.
В масштабах всей страны Росздравнадзор выявил 44 наименования недоброкачественных лекарственных средств, 6862 упаковки препаратов были уничтожены, а также было изъято из оборота 10 видов медизделий и одно незарегистрированное изделие в составе трех единиц.