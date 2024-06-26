В Коми ни один пляж не получил одобрения от Роспотребнадзора
- 00:40 27 июня
- 12+
- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город"
Ни один из десяти пляжей в Республике Коми не получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Согласно имеющейся информации Роспотребнадзора по Коми, в Сыктывкаре будет оборудован один официальный пляж, восемь пляжей появятся в Корткеросском районе, и еще один - в Усть-Куломском районе. В других муниципалитетах и городских округах запланированы места для массового отдыха, добавили в надзорном органе.
Работа пляжей начнется только после получения заключения Роспотребнадзора, которое подтвердит их безопасность для посетителей.
Напомним, в Коми нашли тело рыбака в десяти километрах от его лодки. Пропавшего мужчину искали несколько дней.