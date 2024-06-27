Клубника пойдет как на дрожжах: разведите это средство с водой и поливайте вечером
- 10:15 27 июня
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- Служба новостей
Клубника не только вкусная, но и полезная ягода, содержащая множество витаминов и ценных веществ. Чтобы получить обильный урожай, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из самых эффективных способов повышения урожайности является использование дрожжевого раствора для подкормки. Рассмотрим подробнее, как его приготовить и применять, сообщает pg12.ru.
Почему дрожжи полезны для клубники?
Дрожжи представляют собой живые микроорганизмы, которые разлагают органические вещества в почве. В процессе разложения выделяются питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Дрожжи также улучшают структуру почвы, повышая её воздухопроницаемость и способность удерживать влагу, что способствует интенсивному росту и развитию клубники.
Как приготовить дрожжевой раствор?
Приготовить дрожжевой раствор для клубники достаточно просто. Вам понадобятся:
- 100 граммов свежих дрожжей (или 10 граммов сухих)
- 1 столовая ложка сахара
- 10 литров тёплой воды
Инструкция:
- Растворите дрожжи в тёплой воде.
- Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
- Оставьте раствор на несколько часов в тёплом месте для брожения.
- После начала брожения раствор готов к использованию.
Как поливать клубнику дрожжевым раствором?
Лучше всего проводить полив вечером, когда солнечная активность снижается. Это поможет растению лучше усвоить питательные вещества и избежать ожогов листьев. На одну лейку воды (10 литров) добавляйте 500 мл дрожжевого раствора. Поливайте под корень, избегая попадания на листья.
Частота использования дрожжевого раствора
Дрожжевую подкормку рекомендуется проводить дважды в сезон:
- В начале вегетационного периода, когда растения начинают активно расти.
- В период цветения.
Это обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами для формирования крупных и сочных ягод.
Дополнительные советы по уходу за клубникой
Кроме дрожжевой подкормки не забывайте о регулярных поливах, рыхлении почвы и удалении сорняков. Мульчирование грядок органическими материалами, такими как солома или опилки, поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.
Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своей клубнике здоровый и полноценный рост, а также получите богатый урожай вкусных и полезных ягод.
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