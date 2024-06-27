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Клубника пойдет как на дрожжах: разведите это средство с водой и поливайте вечером

Клубника пойдет как на дрожжах: разведите это средство с водой и поливайте вечеромФото из архива "Про Города"

Клубника не только вкусная, но и полезная ягода, содержащая множество витаминов и ценных веществ. Чтобы получить обильный урожай, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из самых эффективных способов повышения урожайности является использование дрожжевого раствора для подкормки. Рассмотрим подробнее, как его приготовить и применять, сообщает pg12.ru.

Почему дрожжи полезны для клубники?

Дрожжи представляют собой живые микроорганизмы, которые разлагают органические вещества в почве. В процессе разложения выделяются питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Дрожжи также улучшают структуру почвы, повышая её воздухопроницаемость и способность удерживать влагу, что способствует интенсивному росту и развитию клубники.

Как приготовить дрожжевой раствор?

Приготовить дрожжевой раствор для клубники достаточно просто. Вам понадобятся:

  • 100 граммов свежих дрожжей (или 10 граммов сухих)
  • 1 столовая ложка сахара
  • 10 литров тёплой воды

Инструкция:

  1. Растворите дрожжи в тёплой воде.
  2. Добавьте сахар и тщательно перемешайте.
  3. Оставьте раствор на несколько часов в тёплом месте для брожения.
  4. После начала брожения раствор готов к использованию.

Как поливать клубнику дрожжевым раствором?

Лучше всего проводить полив вечером, когда солнечная активность снижается. Это поможет растению лучше усвоить питательные вещества и избежать ожогов листьев. На одну лейку воды (10 литров) добавляйте 500 мл дрожжевого раствора. Поливайте под корень, избегая попадания на листья.

Частота использования дрожжевого раствора

Дрожжевую подкормку рекомендуется проводить дважды в сезон:

  1. В начале вегетационного периода, когда растения начинают активно расти.
  2. В период цветения.

Это обеспечит ваши растения необходимыми питательными веществами для формирования крупных и сочных ягод.

Дополнительные советы по уходу за клубникой

Кроме дрожжевой подкормки не забывайте о регулярных поливах, рыхлении почвы и удалении сорняков. Мульчирование грядок органическими материалами, такими как солома или опилки, поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

Соблюдая эти рекомендации, вы обеспечите своей клубнике здоровый и полноценный рост, а также получите богатый урожай вкусных и полезных ягод.

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