Клубника пойдет как на дрожжах: разведите это средство с водой и поливайте вечером

Клубника не только вкусная, но и полезная ягода, содержащая множество витаминов и ценных веществ. Чтобы получить обильный урожай, необходимо правильно ухаживать за растением. Одним из самых эффективных способов повышения урожайности является использование дрожжевого раствора для подкормки. Рассмотрим подробнее, как его приготовить и применять, сообщает pg12.ru.

Почему дрожжи полезны для клубники?

Дрожжи представляют собой живые микроорганизмы, которые разлагают органические вещества в почве. В процессе разложения выделяются питательные вещества, легко усваиваемые растениями. Дрожжи также улучшают структуру почвы, повышая её воздухопроницаемость и способность удерживать влагу, что способствует интенсивному росту и развитию клубники.