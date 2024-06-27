С 27 июня вступают в силу новые правила учета ЖКХ - это затронет всех, у кого есть счетчики

С июня 2024 года для владельцев квартир, оснащенных счетчиками, введут изменения в правила учета коммунальных услуг. Одним из ключевых новшеств станет отмена обязательной поверки приборов учета, сообщает sevastopolmedia.ru. Раньше управляющие компании и ТСЖ требовали от жильцов документы, подтверждающие поверку счетчиков, что нередко приводило к дополнительным расходам. Однако Верховный суд РФ признал такие требования несправедливыми и постановил, что собственникам больше не нужно предоставлять подобные документы.

Это нововведение направлено на уменьшение финансового бремени граждан и защиту их прав. Отмена обязательной поверки счетчиков позволит владельцам квартир сэкономить средства, которые ранее расходовались на регулярную поверку приборов учета. Также предусмотрен пересчет расходов за коммунальные услуги за весь 2023 год, если счетчики были поверены раньше.

Однако отмена поверки несет определенные риски. Недобросовестные владельцы могут установить поддельные счетчики с целью снижения платежей за коммунальные услуги. Чтобы предотвратить такие случаи, поставщикам коммунальных услуг предоставлено право на выборочную проверку счетчиков. Если будут обнаружены нарушения, прибор будет признан недействительным, и собственнику придется оплатить потребленные ресурсы без учета показаний.

Владельцам квартир рекомендуется внимательно следить за показаниями счетчиков, своевременно сообщать о неисправностях и обращаться к аккредитованным организациям для установки новых приборов. Управляющие компании обязаны информировать жильцов о новых правилах, разъяснять их права и обязанности, а также содействовать в проведении перерасчетов.

Таким образом, отмена обязательной поверки счетчиков станет важным шагом к защите прав потребителей и устранению несправедливых требований. В то же время соблюдение установленных правил и контроль со стороны поставщиков коммунальных услуг и управляющих компаний будут способствовать предотвращению злоупотреблений и обеспечению справедливости в начислении платежей.