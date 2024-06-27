В Ижме живодер избил поленом соседскую собаку
- 14:15 27 июня
- 16+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В селе Ижма местный житель серьезно покалечил соседскую собаку. Теперь ему грозит уголовный срок за жестокое обращение с животными. Об этом информирует прокуратура Республики Коми.
Согласно данным ведомства, ночью с 1 на 2 февраля 2024 года житель села Ижма, будучи пьяным, завел собаку соседа в свою квартиру и начал избивать ее поленом, нанося удары по голове и туловищу.
Хозяева собаки, услышав визги животного из квартиры живодера, стали стучаться и угрожать вызовом полиции. Мужчина открыл дверь, и раненый пес успел вырваться на свободу. Вследствие побоев собака получила многочисленные ушибы головы, сотрясение мозга и потеряла зрение на один глаз.
Живодер признался в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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