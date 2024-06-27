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В Ижме живодер избил поленом соседскую собаку

В Ижме живодер избил поленом соседскую собаку Фото из архива "Про Город"

В селе Ижма местный житель серьезно покалечил соседскую собаку. Теперь ему грозит уголовный срок за жестокое обращение с животными. Об этом информирует прокуратура Республики Коми.

Согласно данным ведомства, ночью с 1 на 2 февраля 2024 года житель села Ижма, будучи пьяным, завел собаку соседа в свою квартиру и начал избивать ее поленом, нанося удары по голове и туловищу.

Хозяева собаки, услышав визги животного из квартиры живодера, стали стучаться и угрожать вызовом полиции. Мужчина открыл дверь, и раненый пес успел вырваться на свободу. Вследствие побоев собака получила многочисленные ушибы головы, сотрясение мозга и потеряла зрение на один глаз.

Живодер признался в содеянном. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

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