В Ижме живодер избил поленом соседскую собаку

В селе Ижма местный житель серьезно покалечил соседскую собаку. Теперь ему грозит уголовный срок за жестокое обращение с животными. Об этом информирует прокуратура Республики Коми.

Согласно данным ведомства, ночью с 1 на 2 февраля 2024 года житель села Ижма, будучи пьяным, завел собаку соседа в свою квартиру и начал избивать ее поленом, нанося удары по голове и туловищу.