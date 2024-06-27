Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей
- 11:05 27 июня
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- Служба новостей
Чтобы защититься от клещей, специалисты рекомендуют использовать эфирные масла, которые создают запах, отпугивающий насекомых. Научные исследования подтверждают, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева являются одними из самых эффективных в борьбе с клещами. Купив эфирное масло в аптеке или магазине за примерно 45 рублей, можно обеспечить защиту от паразитов на расстоянии до одного метра.
Для усиления и продления эффекта эфирных масел их можно добавлять в так называемую «базу», например, спирт, уксус или глицерин. Эти вещества способствуют долгосрочному сохранению защитных свойств аромата.
Эфирные масла безопасны для людей, но не рекомендуется использовать их для животных, так как некоторые ароматы могут быть вредны для их здоровья. Вместо этого для защиты питомцев можно использовать смесь водки и ванилина: растворите 2 грамма ванилина в 100 миллилитрах водки, перелейте состав в бутылочку со спреем и оставьте настаиваться на 5-7 дней. Перед выходом на улицу обрабатывайте шерсть животного этим раствором.
Таким образом, магазинные аэрозоли могут не понадобиться, если воспользоваться такими недорогими и эффективными народными средствами, сообщает progorod43.ru.
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