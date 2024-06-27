Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше всех магазинных аэрозолей

Чтобы защититься от клещей, специалисты рекомендуют использовать эфирные масла, которые создают запах, отпугивающий насекомых. Научные исследования подтверждают, что масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева являются одними из самых эффективных в борьбе с клещами. Купив эфирное масло в аптеке или магазине за примерно 45 рублей, можно обеспечить защиту от паразитов на расстоянии до одного метра.

Для усиления и продления эффекта эфирных масел их можно добавлять в так называемую «базу», например, спирт, уксус или глицерин. Эти вещества способствуют долгосрочному сохранению защитных свойств аромата.