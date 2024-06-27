В Сыктывкаре отремонтируют дорогу к городскому автовокзалу
- 15:47 27 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сыктывкаре ведется строительство дороги от Сысольского шоссе к новому автовокзалу, как сообщили в администрации столицы Коми.
Здесь планируется не только ремонт проезжей части, но и создание новых тротуаров. Участок будет обновлен в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".
Рабочие уже установили бордюры и отсыпали тротуар щебнем. В ближайшее время они приступят к укладке асфальта. В июле начнется ремонт самого дорожного полотна, общая длина которого составляет около 400 метров.
Все работы планируется завершить к 30 сентября этого года. Напомним, в 2024 году по нацпроекту БКД в столице Коми предусмотрен ремонт 12 улиц и участков общей протяженностью 9,57 км.
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