В Сыктывкаре отремонтируют дорогу к городскому автовокзалу

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре ведется строительство дороги от Сысольского шоссе к новому автовокзалу, как сообщили в администрации столицы Коми. Здесь планируется не только ремонт проезжей части, но и создание новых тротуаров. Участок будет обновлен в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Рабочие уже установили бордюры и отсыпали тротуар щебнем. В ближайшее время они приступят к укладке асфальта. В июле начнется ремонт самого дорожного полотна, общая длина которого составляет около 400 метров.

Все работы планируется завершить к 30 сентября этого года. Напомним, в 2024 году по нацпроекту БКД в столице Коми предусмотрен ремонт 12 улиц и участков общей протяженностью 9,57 км.