В Коми за неделю от укусов клещей пострадали почти 500 человек

В Республике Коми за последнюю неделю клещи укусили около 500 человек. Согласно информации регионального Роспотребнадзора, с 20 по 26 июня к врачам за профессиональной медицинской помощью обратились 444 человека, из которых 75 были детьми.

С начала нынешнего сезона медицинские работники в Республике Коми зафиксировали 2481 случай обращения в медучреждения по поводу укусов этих опасных насекомых, включая 436 случаев с несовершеннолетними гражданами.