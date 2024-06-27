В Коми за неделю от укусов клещей пострадали почти 500 человек
- 17:16 27 июня
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми за последнюю неделю клещи укусили около 500 человек. Согласно информации регионального Роспотребнадзора, с 20 по 26 июня к врачам за профессиональной медицинской помощью обратились 444 человека, из которых 75 были детьми.
С начала нынешнего сезона медицинские работники в Республике Коми зафиксировали 2481 случай обращения в медучреждения по поводу укусов этих опасных насекомых, включая 436 случаев с несовершеннолетними гражданами.
Согласно данным исследовательских организаций, на прошлой неделе было проведено 380 тестов на наличие клещевых инфекций. В одной особи этого опасного насекомого найден антиген вируса клещевого энцефалита, а в 74 - возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
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