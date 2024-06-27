Дожди в области аварии на железной дороге в Инте в ближайшее время не прекратятся
- 10:30 27 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути, информирует РЖД.
Проводятся мероприятия по возвращению в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора – Марков; №41 Воркута — Москва; №22 Москва — Лабытнанги; №209 Лабытнанги — Москва.
В РЖД начал действовать штаб по устранению последствий вчерашней катастрофы.
Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", также сайте компании, или по телефону РЖД 8-800-775-00-00.
Согласно данным синоптиков ЦГМС по региону, с 18: 00 26 июня по 18: 00 27 июня в Интинском и Воркутинском районах ожидается сильный дождь.
Напомним, по данным следственного комитета под одним из вагонов опрокинувшегося поезда под Интой обнаружили тело мужчины.
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