Дожди в области аварии на железной дороге в Инте в ближайшее время не прекратятся

Скриншот из видео очевидца

В Республике Коми движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути, информирует РЖД. Проводятся мероприятия по возвращению в график следующих задержанных поездов: №6852 Печора – Марков; №41 Воркута — Москва; №22 Москва — Лабытнанги; №209 Лабытнанги — Москва.

В РЖД начал действовать штаб по устранению последствий вчерашней катастрофы.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", также сайте компании, или по телефону РЖД 8-800-775-00-00.

Согласно данным синоптиков ЦГМС по региону, с 18: 00 26 июня по 18: 00 27 июня в Интинском и Воркутинском районах ожидается сильный дождь.

Напомним, по данным следственного комитета под одним из вагонов опрокинувшегося поезда под Интой обнаружили тело мужчины.