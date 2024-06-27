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Готовим шарлотку с клубникой по бабушкиному рецепту: получается вкусной, пышной, легкой и хороша

Готовим шарлотку с клубникой по бабушкиному рецепту: получается вкусной, пышной, легкой и хорошаfreepik.com

Сегодня приготовим шарлотку с клубникой — отличная альтернатива классическому яблочному пирогу, особенно в сезон клубники, когда эта ягода свежая и сочная.

Тесто получается бисквитным и невероятно пышным, и при этом вам не нужно будет отделять белки от желтков или добавлять разрыхлитель. Активное время приготовления составит всего 10 минут. Это универсальное тесто подходит для любых фруктов и ягод, пишет портал sport24.ru.

Шарлотка с клубникой: пошаговый рецепт

Для того чтобы шарлотка не теряла форму и хорошо пропекалась, используйте только свежую клубнику. Выбирайте ягоды не переспевшие, без повреждений. Лучше использовать дачную клубнику — выпечка получится невероятно вкусной и ароматной.

Полезный совет: используйте силиконовую форму — её не нужно смазывать маслом. Также подойдут разъемные или стеклянные формы.

Ингредиенты:

  • Яйца — 5 штук
  • Мука — 140 грамм
  • Сахар — 130 грамм
  • Соль — щепотка
  • Ванильный сахар — 10 грамм
  • Сахарная пудра — 2 столовые ложки
  • Клубника — 200 грамм

Шаги приготовления:

  1. Подготовьте клубнику: промойте, переберите, отрежьте хвостики и выложите на бумажные салфетки для полного высыхания.
  2. В глубокой миске взбейте яйца с щепоткой соли с помощью миксера или блендера с насадкой венчик.
  3. Постепенно добавьте сахар, предварительно смешанный с ванильным сахаром, не переставая взбивать. Увеличивайте скорость взбивания постепенно. Взбивайте около 5 минут, пока масса не побелеет и не увеличится в объёме.
  4. Просейте муку и частями добавляйте её в яично-сахарную смесь. Перемешивайте тесто лопаткой до объединения всех ингредиентов, следя за тем, чтобы не было комочков и тесто оставалось пышным и воздушным.
  5. Нарежьте клубнику на четвертинки, оставив несколько ягод для украшения, которые разрежьте пополам.
  6. Аккуратно добавьте мелко нарезанную клубнику в тесто и перемешайте лопаткой. Смажьте форму сливочным маслом и слегка присыпьте мукой (если используете силиконовую форму, смазывать не нужно). Влейте тесто и равномерно распределите его, сверху украсьте оставшимися ягодами.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40-50 минут. Готовность проверьте зубочисткой или деревянной шпажкой.
  8. Достаньте готовую шарлотку, дайте ей немного остыть и посыпьте просеянной сахарной пудрой. Подавайте к столу.

Приятного аппетита!

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