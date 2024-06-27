Готовим шарлотку с клубникой по бабушкиному рецепту: получается вкусной, пышной, легкой и хороша

Сегодня приготовим шарлотку с клубникой — отличная альтернатива классическому яблочному пирогу, особенно в сезон клубники, когда эта ягода свежая и сочная.

Тесто получается бисквитным и невероятно пышным, и при этом вам не нужно будет отделять белки от желтков или добавлять разрыхлитель. Активное время приготовления составит всего 10 минут. Это универсальное тесто подходит для любых фруктов и ягод, пишет портал sport24.ru.