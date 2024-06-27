Спасательной операцией и поддержкой пострадавших в катастрофе поезда лично руководит Владимир Уйба
- 12:45 27 июня
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- Инесса Богатая
Глава Республики Коми Владимир Уйба лично занялся спасательной операцией и оказанием поддержки потерпевшим из-за аварии с вагонами поезда в Инте. По прибытии он посетил центральную больницу города, проведал пострадавших и возглавил заседание оперативного штаба по оказанию помощи жертвам катастрофы с поездом в Инте.
Напомним, что авария произошла 26 июня в 18: 12 на участке пути Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. В пассажирском поезде Воркута – Новороссийск находились 225 человек. Предварительной причиной назван подмыв железнодорожного полотна из-за сильных дождей.
По имеющейся информации, два человека погибли.
17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, десятерым из них потребовалась госпитализация. Двое будут доставлены в Воркуту. Среди пострадавших была 14-летняя девочка. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.
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