Следственный комитет подтвердил гибель 15-летней девушки при крушении поезда под Интой

Весь день спасатели искали несовершеннолетнюю пассажирку. Через некоторое время в соцсетях стали писать, что девушку нашли живой среди пострадавших. Однако эта информация не подтвердилась. Затем ее искали водолазы в водоеме, куда упали вагоны поезда. Поиски ни к чему не привели. После этого, спасатели обнаружили тело в тамбуре, которое не удалось опознать сразу. Специалистам потребовалось время, чтобы его достать и установить личность.