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Следственный комитет подтвердил гибель 15-летней девушки при крушении поезда под Интой

Следственный комитет подтвердил гибель 15-летней девушки при крушении поезда под ИнтойСкриншот из видео очевидца

На месте аварии пассажирского поезда маршрута Воркута – Новороссийск обнаружено тело 15-летней пропавшей девушки.

Эту информацию подтвердили в Северо-Западном следственном управлении по транспорту СК РФ. Тело подростка найдено под одним из вагонов.

Весь день спасатели искали несовершеннолетнюю пассажирку. Через некоторое время в соцсетях стали писать, что девушку нашли живой среди пострадавших. Однако эта информация не подтвердилась. Затем ее искали водолазы в водоеме, куда упали вагоны поезда. Поиски ни к чему не привели. После этого, спасатели обнаружили тело в тамбуре, которое не удалось опознать сразу. Специалистам потребовалось время, чтобы его достать и установить личность. 

Позже СК подтвердил, что тело принадлежало 15-летней пропавшей.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники пожарного гарнизона МЧС России, которые пытаются поднять вагон из ручья.

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