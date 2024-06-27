Следственный комитет подтвердил гибель 15-летней девушки при крушении поезда под Интой
- 16:30 27 июня
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- Инесса Богатая
На месте аварии пассажирского поезда маршрута Воркута – Новороссийск обнаружено тело 15-летней пропавшей девушки.
Эту информацию подтвердили в Северо-Западном следственном управлении по транспорту СК РФ. Тело подростка найдено под одним из вагонов.
Весь день спасатели искали несовершеннолетнюю пассажирку. Через некоторое время в соцсетях стали писать, что девушку нашли живой среди пострадавших. Однако эта информация не подтвердилась. Затем ее искали водолазы в водоеме, куда упали вагоны поезда. Поиски ни к чему не привели. После этого, спасатели обнаружили тело в тамбуре, которое не удалось опознать сразу. Специалистам потребовалось время, чтобы его достать и установить личность.
Позже СК подтвердил, что тело принадлежало 15-летней пропавшей.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники пожарного гарнизона МЧС России, которые пытаются поднять вагон из ручья.
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