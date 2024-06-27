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Как вырастить самые большие перцы: ценные советы экспертов

Как вырастить самые большие перцы: ценные советы экспертовfreepik.com

Перец — культура, требующая особого внимания. Помимо соблюдения правильного режима подкормки, поддержания необходимого уровня влажности, продолжительности светового дня и обеспечения качественного полива, важным аспектом является правильное формирование кустов. Это особенно актуально при выращивании высокорослых, толстостенных и крупноплодных сортов перца в теплицах.

Первое, на что следует обратить внимание, — это коронный цветок. В междоузлиях, где происходят первые «развилки» стеблей, формируются один или два первых цветка, известные как коронные или королевские. Для получения полноценного урожая эти цветки необходимо удалить, прищипывая их у основания, даже если они уже образовали плод. В противном случае, развивающийся плод будет замедлять рост и созревание остальных плодов на растении.

Следующий шаг — формирование самого растения. В теплицах перец часто формируют в два, а иногда и в три стебля, особенно если высота теплицы не превышает 2 метров. Все остальные пасынки необходимо вовремя удалять, чтобы плоды росли быстрее и становились крупнее.

Также важно не перегружать растение большим количеством плодов. Вместе с формировкой следует проводить нормировку плодов и удаление излишних цветков. На одном растении должно оставаться не более 3-4 созревающих плодов одновременно. Если их будет больше, вес плодов заметно уменьшится.

Каждые 10-12 дней растения подкармливают комплексными удобрениями и проводят профилактику вершинной гнили препаратами с содержанием кальция. Об этом мы расскажем в отдельном посте.

"Помните, друзья, что залог успешного урожая заключается не только в правильном применении удобрений, но также в своевременном формировании растения", — отмечают эксперты, сообщает izvmor.ru.

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