Как вырастить самые большие перцы: ценные советы экспертов

Перец — культура, требующая особого внимания. Помимо соблюдения правильного режима подкормки, поддержания необходимого уровня влажности, продолжительности светового дня и обеспечения качественного полива, важным аспектом является правильное формирование кустов. Это особенно актуально при выращивании высокорослых, толстостенных и крупноплодных сортов перца в теплицах.

Первое, на что следует обратить внимание, — это коронный цветок. В междоузлиях, где происходят первые «развилки» стеблей, формируются один или два первых цветка, известные как коронные или королевские. Для получения полноценного урожая эти цветки необходимо удалить, прищипывая их у основания, даже если они уже образовали плод. В противном случае, развивающийся плод будет замедлять рост и созревание остальных плодов на растении.