Лишатся земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 20 июня
- 15:17 19 июня
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- Служба новостей
Согласно объяснению юриста Ирины Сиваковой, участок земли, полученный супругом в период брака на праве постоянного пользования и впоследствии приватизированный, является совместной собственностью супругов. Поэтому требование нотариуса о получении согласия бывшего мужа на договор дарения этого участка является законным.
Однако, как отмечает Верховный суд РФ, после расторжения брака нотариальное согласие второго супруга на сделку с общим имуществом не требуется. Таким образом, женщина может заключить договор дарения участка со своей матерью и зарегистрировать его в ЕГРН без согласия бывшего супруга.
Тем не менее, второй супруг сохраняет право оспорить сделку в течение одного года, если сможет доказать, что одаряемому было известно об отсутствии его согласия на дарение. Поэтому важно тщательно документировать все юридические аспекты сделки, чтобы избежать возможных споров и защитить свои права, пишет sevastopolmedia.ru.
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