Сбер в июле выведет из обращения устаревшие карты

Сбер в июле выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели, также карты не поддерживают бесконтактную оплату. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.

"Сбер" обновляет линейку своих дебетовых карт, чтобы обеспечить высокое качество банковского сервиса и предоставлять клиентам самые современные услуги. В связи с этим банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы "Мир", - отметили в Сбере.