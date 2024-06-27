Сбер в июле выведет из обращения устаревшие карты
- 10:00 27 июня
- 6+
- astakhovaxenia
Речь идет о Maestro, Virtual и ПРО100
Сбер в июле выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели, также карты не поддерживают бесконтактную оплату. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе банка.
"Сбер" обновляет линейку своих дебетовых карт, чтобы обеспечить высокое качество банковского сервиса и предоставлять клиентам самые современные услуги. В связи с этим банк выводит из обращения в июле карты - Maestro, а также карты Virtual и ПРО100, так как условия обслуживания по ним давно устарели: карты не поддерживают бесконтактную оплату, по ним недоступны привилегии от платежной системы "Мир", - отметили в Сбере.
Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual - с 2017 года, уточнили в банке. Прим этом зачисления и переводы на счета этих карт продолжат работать, однако оплата покупок и снятие наличных в банкоматах после июля будут недоступны. "Банк просит владельцев таких карт заблаговременно перейти на современную "Сберкарту Мир", чтобы оплачивать покупки выгодно, удобно и безопасно. При этом обслуживание новой карты Мир для таких клиентов будет навсегда бесплатным. Оформить новую карту или перевыпустить действующую можно в приложении "Сбербанк онлайн" или при обращении в офис банка", - добавили в пресс-службе.