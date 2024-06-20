В Сыктывкаре неизвестный напал на 10-летнего мальчика прямо на детской площадке
- 14:15 20 июня
- 12+
- Инесса Богатая
В редакцию “Про Город Сыктывкар” обратилась местная жительница и сообщила о нападении мужчины на ее сына. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по столице Коми.
По данным ведомства, 17 июня около 19:00 в дежурную часть поступило сообщение от женщины по факту применения физической силы в отношении 10-летнего мальчика.
Видео момента правонарушения:
Личность нападавшего неизвестна.
“Такими словами несовершенного, на дворовой территории, во время прогулки, между ним и незнакомцем возник словесный конфликт, в результате которого мужчина нанес ему удар в живот. Мальчик объяснил, что мужчина высказал обидную критику в отношении того, что он ожидал своего маленького ребенка”, – пояснили в пресс-службе полиции.
Как рассказали в УМВД по Сыктывкару, за медицинской помощью мама пострадавшего мальчика не обращалась.
Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего.
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