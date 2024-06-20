В Сыктывкаре неизвестный напал на 10-летнего мальчика прямо на детской площадке

В редакцию “Про Город Сыктывкар” обратилась местная жительница и сообщила о нападении мужчины на ее сына. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД по столице Коми.

По данным ведомства, 17 июня около 19:00 в дежурную часть поступило сообщение от женщины по факту применения физической силы в отношении 10-летнего мальчика.

Видео момента правонарушения:

Личность нападавшего неизвестна.