В Сыктывкаре построят еще одну школу на 600 мест

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре на улице Петрозаводская будет создан проект новой школы, рассчитанной на 600 учеников, о чем свидетельствует информация на портале госзакупок. Первоначальная стоимость данной закупки установлена в размере 6,95 миллионов рублей.

Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои заявки до 12 июля, а 17 июля конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым будет заключен контракт.

Согласно технической документации, подрядной организации предстоит выполнить все работы по созданию проектно-сметной документации для капитального строительства трехэтажного здания средней школы до 30 апреля 2025 года.

Основой для проекта здания в новом жилом квартале на улице Петрозаводская станут решения проектной документации по строительству школы в Затоне на 600 мест с учетом дополнительных требований.

Общая площадь территории под новую школу составит 38 471 кв. метр, и здание, рассчитанное на 600 учеников, будет иметь три этажа, технический этаж выше третьего и подвальное помещение ниже первого.