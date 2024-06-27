В Сыктывкаре построят еще одну школу на 600 мест
- 14:45 27 июня
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре на улице Петрозаводская будет создан проект новой школы, рассчитанной на 600 учеников, о чем свидетельствует информация на портале госзакупок.
Первоначальная стоимость данной закупки установлена в размере 6,95 миллионов рублей.
Организации, заинтересованные в участии в электронном аукционе, могут подать свои заявки до 12 июля, а 17 июля конкурсная комиссия выберет подрядчика, с которым будет заключен контракт.
Согласно технической документации, подрядной организации предстоит выполнить все работы по созданию проектно-сметной документации для капитального строительства трехэтажного здания средней школы до 30 апреля 2025 года.
Основой для проекта здания в новом жилом квартале на улице Петрозаводская станут решения проектной документации по строительству школы в Затоне на 600 мест с учетом дополнительных требований.
Общая площадь территории под новую школу составит 38 471 кв. метр, и здание, рассчитанное на 600 учеников, будет иметь три этажа, технический этаж выше третьего и подвальное помещение ниже первого.
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