"Купаться невозможно, сидим у берега": пляж Черного моря преподнесло туристам ужасный сюрприз

Летний отдых на побережье Черного моря в Анапе, обычно ассоциирующийся с теплыми солнечными днями и приятным купанием, в этом году преподнес туристам неожиданный сюрприз. Температура воды в море оказалась настолько холодной, что многие отдыхающие сравнили ее с крещенской купелью, пишет "Живая Кубань".

По словам очевидцев, температура воды в море резко упала, что вызвало шок у многочисленных туристов, приехавших насладиться летним отдыхом.