Главврач Интинской больницы сообщила о состоянии девочки, поступившей с тяжелыми травмами
- 13:16 27 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Главврач интинской больницы рассказала в каком состоянии находится девочка, которая пострадала во время крушения поезда Воркута-Новороссийск.
14-летняя девочка поступила в больницу в день катастрофы. Врачи провели диагностику пострадавшей, после чего ее прооперировали и перевели в реанимацию. Подросток транспортирован в Сыктывкар.
Напомним, 26 июня под Интой сошел с рельсов пассажирский поезд “Воркута-Новороссийск”. Предварительной причиной происшествия стал подмыв железнодорожного полотна из-за сильных дождей. В катастрофе погибли два человека, двадцать в числе пострадавших. 15-летнюю девочку до сих пор не могут найти под упавшими вагонами. Поиски ведут спасатели. Глава Коми Владимир Уйба взял в свои руки всю спасательную операцию.
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