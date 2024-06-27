Коммунальщикам придется отреставрировать Дом Жеребцова в Сыктывкаре

Фото: АО «Коми коммунальные технологии»

Суд обязал компанию сделать это в течение 16 месяцев, иначе придется выплачивать неустойку Дом Жеребцова, возведенный более века назад, уже пять лет стоит заброшенным, скрытый под фальш-фасадом. В 2020 и 2021 годах чиновники на разных совещаниях обещали, что реставрация дома Жеребцова вот-вот начнется. Но слова так и остались словами, а здание продолжало разрушаться под фальш-фасадом, скрывающим от посторонних глаз его плачевное состояние. В 2022 году собственник дома – АО "Коми коммунальные технологии" (ККТ) дважды объявляло конкурс на реставрацию памятника. Но ни один подрядчик не изъявил желания браться за этот проект.

Осенью 2022 года ситуация резко обострилась. Руководитель управления по охране объектов культурного наследия Марина Андреева напомнила, что по охранному обязательству срок проведения работ по реставрации дома Жеребцова истекает в декабре.

Поскольку ККТ не спешили с реставрацией, республиканское управление по охране объектов культурного наследия было вынуждено обратиться в Арбитражный суд Коми с иском. В нем управление потребовало обязать ККТ в течение полугода со дня вступления решения в законную силу произвести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Госучреждение", расположенного по адресу: Сыктывкар, улица Интернациональная, 90.

В качестве дополнительной меры давления, управление запросило назначить неустойку в размере 100 тысяч рублей за неисполнение решения суда в установленный срок. Более того, управление потребовало выплачивать эту сумму ежемесячно до тех пор, пока здание не будет отреставрировано.

ККТ посчитало требования управления необоснованными, заявив, что уже получило в правительстве согласование на проведение работ стоимостью 35,6 миллиона рублей. Ремонт планировалось провести в два этапа: в этом году получить положительное заключение экспертизы и заключить договор подряда, а в 2025 году приступить к фактическим работам.

Компания предложила установить срок в три года, так как он «является разумным и достаточным для проведения работ». В суде управление настаивало на сроке от 6 до 12 месяцев, поскольку существует риск разрушения фундамента здания.

В итоге Арбитражный суд обязал АО «Коми коммунальные технологии» в течение 16 месяцев со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. Если это не будет сделано, компании придется заплатить управлению 50 тысяч рублей и столько же платить каждый месяц, пока здание не будет отреставрировано.