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Жительница Коми стала жертвой мошенника из Казахстана

Жительница Коми стала жертвой мошенника из Казахстана Фото из архива "Про Город"

В Ухте 22-летний гражданин Казахстана похитил у четырех пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Одной из пострадавших была жительница Коми. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

Суд выяснил, что молодой человек приехал в Москву в поисках работы и для поступления в вуз. Через интернет он нашел вакансию курьера и согласился на предложение. Впоследствии оказалось, что он был завербован мошенниками, но это его не отпугнуло, и он решил работать с ними.

В августе 2023 года соучастники звонили пенсионерам из различных регионов России, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что родственники этих людей стали виновниками ДТП с тяжелыми последствиями, и для урегулирования вопроса ущерба необходимо передать деньги через курьера.

Таким образом, четыре пенсионерки из Смоленской и Кировской областей, а также Республики Коми передали курьеру почти 1, 5 миллиона рублей, которые он отправил своим сообщникам.

Суд приговорил курьера к 6 годам лишения свободы и удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба, нанесенного его преступными действиями.

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