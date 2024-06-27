Жительница Коми стала жертвой мошенника из Казахстана
- 12:57 27 июня
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- Инесса Богатая
В Ухте 22-летний гражданин Казахстана похитил у четырех пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Одной из пострадавших была жительница Коми. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.
Суд выяснил, что молодой человек приехал в Москву в поисках работы и для поступления в вуз. Через интернет он нашел вакансию курьера и согласился на предложение. Впоследствии оказалось, что он был завербован мошенниками, но это его не отпугнуло, и он решил работать с ними.
В августе 2023 года соучастники звонили пенсионерам из различных регионов России, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они утверждали, что родственники этих людей стали виновниками ДТП с тяжелыми последствиями, и для урегулирования вопроса ущерба необходимо передать деньги через курьера.
Таким образом, четыре пенсионерки из Смоленской и Кировской областей, а также Республики Коми передали курьеру почти 1, 5 миллиона рублей, которые он отправил своим сообщникам.
Суд приговорил курьера к 6 годам лишения свободы и удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба, нанесенного его преступными действиями.
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