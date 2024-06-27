Жительница Коми стала жертвой мошенника из Казахстана

В Ухте 22-летний гражданин Казахстана похитил у четырех пенсионеров 1,5 миллиона рублей. Одной из пострадавших была жительница Коми. Его признали виновным в мошенничестве, сообщает региональная прокуратура.

Суд выяснил, что молодой человек приехал в Москву в поисках работы и для поступления в вуз. Через интернет он нашел вакансию курьера и согласился на предложение. Впоследствии оказалось, что он был завербован мошенниками, но это его не отпугнуло, и он решил работать с ними.