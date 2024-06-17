Пожилые граждане без завещания столкнутся с неприятным сюрпризом
- 17:01 17 июня
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Завещание - это официальный документ, который дает человеку возможность распоряжаться своими активами после смерти. Существует ряд важных преимуществ составления завещания:
- Свобода волеизъявления - человек сам определяет, кому и что будет передано после его ухода.
- Защита от разногласий - завещание помогает предотвратить конфликты между наследниками, так как желание завещателя имеет приоритетное значение.
- Возможность изменения или аннулирования - завещание может быть в любой момент отменено, переписано или отозвано.
- Экономия времени и денежных средств - наличие завещания упрощает и ускоряет процесс наследования.
Для составления завещания необходимо:
- Определить наследников и их доли.
- Выбрать форму завещания: простую письменную или нотариальную. Нотариальное завещание более надежно.
- Оформить завещание: собственноручно или у нотариуса.
- Зарегистрировать завещание: нотариус регистрирует нотариальное, простое письменное - после смерти завещателя.
Обсуждается законопроект о введении штрафов для пожилых людей старше 70 лет, не имеющих завещания. Услуги нотариуса платные, но завещание можно изменить в любой момент. При невозможности обратиться к нотариусу, завещание может быть удостоверено главным врачом или командиром воинской части.
Завещание - ключевой документ, позволяющий распорядиться активами после ухода и избежать конфликтов между наследниками, сообщает ngnovoros.ru.
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