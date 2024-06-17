Пожилые граждане без завещания столкнутся с неприятным сюрпризом

Определить наследников и их доли. Выбрать форму завещания: простую письменную или нотариальную. Нотариальное завещание более надежно. Оформить завещание: собственноручно или у нотариуса. Зарегистрировать завещание: нотариус регистрирует нотариальное, простое письменное - после смерти завещателя.

Обсуждается законопроект о введении штрафов для пожилых людей старше 70 лет, не имеющих завещания. Услуги нотариуса платные, но завещание можно изменить в любой момент. При невозможности обратиться к нотариусу, завещание может быть удостоверено главным врачом или командиром воинской части.