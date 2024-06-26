50 детей с особенностями здоровья из Коми вновь будут отдыхать на побережье Черного моря
- 15:47 26 июня
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- Инесса Богатая
Дети с особенностями здоровья из Коми вновь будут отдыхать на побережье Черного моря. Из республики на курорт "Черноморская Зорька" поехали 50 детей в сопровождении родителей и педагогов. В период с 26 июня по 16 июля они будут проводить время у Черного моря.
Для детей из Воркуты, Инты, Ухты, Усинска, Печоры, Сыктывкара, а также из нескольких районов районов республики организована смена под названием "Солнечный круг".
В "Черноморской Зорьке" созданы все необходимые условия для досуга и оздоровления детей с особыми потребностями: существует специализированный корпус и комфортные условия для проживания.
Отметим, что по указанию главы республики Коми Владимира Уйба отдых для детей с инвалидностью в "Черноморской Зорьке" организовывается третий год подряд, путевки предоставляются бесплатно.
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