50 детей с особенностями здоровья из Коми вновь будут отдыхать на побережье Черного моря

Дети с особенностями здоровья из Коми вновь будут отдыхать на побережье Черного моря. Из республики на курорт "Черноморская Зорька" поехали 50 детей в сопровождении родителей и педагогов. В период с 26 июня по 16 июля они будут проводить время у Черного моря.

Для детей из Воркуты, Инты, Ухты, Усинска, Печоры, Сыктывкара, а также из нескольких районов районов республики организована смена под названием "Солнечный круг".