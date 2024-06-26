С 27 июня вступают в силу новые правила учета ЖКХ - это затронет всех, у кого есть счетчики

Фото из архива "Про Города"

С июня 2024 года владельцев квартир, оборудованных счетчиками, ожидают изменения в правилах учета коммунальных услуг. Одним из ключевых нововведений станет отмена обязательной поверки приборов учета, sevastopolmedia.ru. Ранее управляющие компании и ТСЖ требовали от жильцов предоставления документов, подтверждающих поверку счетчиков, что зачастую приводило к дополнительным расходам. Однако Верховный суд РФ признал эти требования несправедливыми, постановив, что собственникам больше не нужно предоставлять подобные документы.

Данное нововведение направлено на снижение финансового бремени граждан и защиту их прав. Отмена обязательной поверки счетчиков позволит владельцам квартир сэкономить средства, ранее расходуемые на регулярную поверку приборов учета. Более того, предусмотрен пересчет расходов за коммунальные услуги за весь 2023 год, если счетчики были поверены ранее.

Однако отмена поверки несет определенные риски. Недобросовестные владельцы могут установить поддельные счетчики с целью снижения платежей за коммунальные услуги. С целью предотвращения таких случаев, поставщикам коммунальных услуг предоставлено право на выборочную проверку счетчиков. В случае выявления нарушений, прибор учета будет признан недействительным, и собственнику придется оплачивать потребленные ресурсы без учета показаний.

Владельцам квартир рекомендуется внимательно следить за показаниями счетчиков, своевременно сообщать о неисправностях и обращаться к аккредитованным организациям для установки новых приборов. Управляющие компании обязаны информировать жильцов о новых правилах, разъяснять их права и обязанности, а также содействовать в проведении перерасчетов.

Таким образом, отмена обязательной поверки счетчиков станет важным шагом к защите прав потребителей и устранению несправедливых требований. В то же время соблюдение установленных правил и контроль со стороны поставщиков коммунальных услуг и управляющих компаний будут способствовать предотвращению злоупотреблений и обеспечению справедливости в начислении платежей.