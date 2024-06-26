Помидоры попрут как на дрожжах: чем подкормить, чтобы плодоносило
- 10:15 26 июня
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Помидоры — это одна из самых популярных культур на наших огородах. Однако не всем огородникам удается вырастить богатый урожай. В июне применение определенных подкормок может значительно улучшить плодоношение томатов.
До начала цветения и образования завязей рекомендуется провести первую подкормку с использованием мочевины: по 50–60 граммов на 10 литров воды. Когда на первом соцветии появятся завязи, полезно удобрять кусты фосфорно-калийными составами: для этого подойдет 10 граммов суперфосфата и 7–10 граммов сернокислого калия на 10 литров воды.
Если наблюдается скручивание листьев, это может свидетельствовать о дефиците меди. В таком случае стоит использовать медный купорос, приготовив 0,1–0,2-процентный раствор для опрыскивания.
Когда томаты начнут формировать плоды, их можно подкормить смесью, состоящей из древесной золы, борной кислоты и йода. Для приготовления раствора добавьте 1,5–2 литра золы и 10 граммов борной кислоты в 5 литров кипятка. После остывания доведите объем до 10 литров и добавьте пузырек йода. Смесь должна настояться сутки. Для опрыскивания разведите литр настоя в 10 литрах воды. Этот препарат не только ускорит процесс плодоношения, но и повысит устойчивость растений к фитофторе.
Эксперты также напоминают, что для выращивания здоровых перцев важно правильно подготовить почву, обеспечив растения необходимыми микроэлементами. Для этого рекомендуется использовать смесь древесной золы, компоста и нативной земли, пишет news.ru.
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