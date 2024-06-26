Помидоры попрут как на дрожжах: чем подкормить, чтобы плодоносило

Помидоры — это одна из самых популярных культур на наших огородах. Однако не всем огородникам удается вырастить богатый урожай. В июне применение определенных подкормок может значительно улучшить плодоношение томатов.

До начала цветения и образования завязей рекомендуется провести первую подкормку с использованием мочевины: по 50–60 граммов на 10 литров воды. Когда на первом соцветии появятся завязи, полезно удобрять кусты фосфорно-калийными составами: для этого подойдет 10 граммов суперфосфата и 7–10 граммов сернокислого калия на 10 литров воды.