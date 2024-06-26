В Коми создают новый законопроект по регулированию продажи алкоголя

В Республике Коми ведутся работы над новой законодательной инициативой, нацеленной на ужесточение контроля за продажей алкогольной продукции. На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого зампреда Правительства региона Эльмиры Ахмеевой, было озвучено, что уже 14 муниципалитетов приняли соответствующие регулирующие документы, а еще шесть находятся на стадии согласования.

Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона, Надежда Усова, отметила, что с 1 марта 2024 года начал действовать республиканский закон, регламентирующий торговлю алкоголем. Закон определяет минимальные расстояния до социальных объектов и требования к площади торговых залов.