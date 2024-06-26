В Коми создают новый законопроект по регулированию продажи алкоголя
- 12:15 26 июня
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- Инесса Богатая
В Республике Коми ведутся работы над новой законодательной инициативой, нацеленной на ужесточение контроля за продажей алкогольной продукции. На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством первого зампреда Правительства региона Эльмиры Ахмеевой, было озвучено, что уже 14 муниципалитетов приняли соответствующие регулирующие документы, а еще шесть находятся на стадии согласования.
Исполняющая обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона, Надежда Усова, отметила, что с 1 марта 2024 года начал действовать республиканский закон, регламентирующий торговлю алкоголем. Закон определяет минимальные расстояния до социальных объектов и требования к площади торговых залов.
Эти нововведения уже повлияли на ситуацию: в Сыктывкаре пять торговых точек изменили режим работы и прекратили ночную продажу алкоголя.
Кроме того, рассматривается новая законодательная инициатива, касающаяся реализации алкоголя в многоквартирных домах, вызвавшая оживленные обсуждения среди общественности и предпринимателей.
Несмотря на введенные меры, Надежда Усова сообщила о продолжающихся жалобах на нелегальные точки продажи алкоголя, особенно в Сыктывкаре.
Председатель Союза женщин Коми Галина Лапшина, выразила обеспокоенность тем, что в большинстве жилых домов находятся алкомаркеты при недостаточном количестве аптек. Она подчеркнула, что яркая реклама в таких магазинах привлекает внимание детей, формируя у них интерес к алкоголю с раннего возраста.
Общественный рейд подтвердил возможность приобретения алкоголя в Сыктывкаре даже ночью и в запрещенные дни, что свидетельствует о необходимости дальнейших мер регулирования.
Эльмира Ахмеева поручила разработать проект нового закона, согласованного с предпринимателями, для эффективного внедрения мер контроля.
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