Ноги не будут вонять даже в +40 градусов: это средство полностью избавит от пота в обуви летом

Как избавиться от неприятного запаха и избежать излишнего потоотделения в жару? В летний сезон особенно важно уделить внимание уходу за ногами и обувью. Вот несколько проверенных советов, которые помогут сохранить свежесть и комфорт на протяжении всего дня, сообщает sevastopolmedia.ru.

Уход за ногами: Регулярная гигиена:

Мойте ноги ежедневно с использованием мягкого мыла и теплой воды. Особое внимание уделяйте местам между пальцами и стопам. После мытья тщательно вытирайте ноги, чтобы предотвратить развитие грибковых инфекций. Скраб и увлажнение: