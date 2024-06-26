Онколог предупредил жителей Коми о риске возникновения рака кожи из-за палящего солнца
- 12:57 26 июня
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- Инесса Богатая
Жителей Коми предупреждают о возможной опасности возникновения рака кожи вследствие интенсивного солнечного излучения.
Андрей Галин, специалист-онколог Минздрава региона отметил, что избыточное воздействие ультрафиолетовых лучей может способствовать развитию онкозаболевания.
Медик рекомендует находиться под солнцем только в утренние часы либо после пяти вера. Кроме того, важно пользоваться солнцезащитными кремами и носить шляпу с широкими полями. Жителям Коми также необходимо закрывать открытые участки тела одеждой.
По словам специалиста, к факторам риска относятся: длительное и регулярное нахождение на солнце, светлый тип кожи, частое воздействие канцерогенных химических веществ, термические или радиоактивные ожоги кожи, наследственная склонность и некоторые другие причины, в том числе возраст старше 50 лет.
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