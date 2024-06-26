Сыктывкарцу придется заплатить за оскорбление бывшей жены в мессенджере

Суду пришлось прослушать неприличные голосовые, которые отправил мужчина В апреле текущего года в прокуратуру Эжвинского района Сыктывкара поступило заявление о привлечении к ответственности местного жителя за оскорбления в адрес бывшей жены.

Проверка, проведенная правоохранительными органами, выявила, что конфликт между мужчиной и его бывшей супругой возник в мессенджере Telegram. В ходе переписки, обострившейся до уровня личной ссоры, эжвинец отправил своей бывшей несколько голосовых сообщений, содержащих грубую и унизительную лексику.

В соответствии с законодательством, оскорбление — это публичное унижение чести и достоинства человека, выраженное в неприличной форме, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности. В подобных ситуациях, как правило, применяется административная ответственность, которая заключается в наложении штрафа. В данном случае, мужчине грозило наказание в размере от 3000 до 5000 рублей.

В судебном заседании мужчина признал свою вину в совершении правонарушения и согласился с тем, что его действия действительно унизили бывшую жену. Мировой судья Емвальского судебного участка Эжвинского района Сыктывкара, взвесив все обстоятельства дела, вынес постановление о привлечении его к административной ответственности и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.