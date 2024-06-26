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В Сыктывкаре перекроют движение на железнодорожных переездах

В Сыктывкаре перекроют движение на железнодорожных переездах Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкар на два дня ограничат движение для автотранспорта на железнодорожных переездах. Об этом уведомляет ГИБДД по столице Коми.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на настилах, расположенных на участке "Микунь – Сыктывкар". В связи с этим временно изменится схема дорожного движения – будут установлены временные дорожные знаки, а часть проезжей части станет недоступной.

Так, с восьми часов вечера 26 июня до шести утра 27 июня перекроют половину проезжей части на переезде по улице Орджоникидзе в местечке Дырнос.

Также с восьми вечера 27 июня до шести утра 28 июня аналогичные меры коснутся переезда на улице 1-я Промышленная в местечке Човью. Напомним, в Сыктывкаре стартовали работу по строительству новой скейт-площадки.

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