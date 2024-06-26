В Сыктывкаре перекроют движение на железнодорожных переездах
- 18:45 26 июня
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- Инесса Богатая
В Сыктывкар на два дня ограничат движение для автотранспорта на железнодорожных переездах. Об этом уведомляет ГИБДД по столице Коми.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ на настилах, расположенных на участке "Микунь – Сыктывкар". В связи с этим временно изменится схема дорожного движения – будут установлены временные дорожные знаки, а часть проезжей части станет недоступной.
Так, с восьми часов вечера 26 июня до шести утра 27 июня перекроют половину проезжей части на переезде по улице Орджоникидзе в местечке Дырнос.
Также с восьми вечера 27 июня до шести утра 28 июня аналогичные меры коснутся переезда на улице 1-я Промышленная в местечке Човью. Напомним, в Сыктывкаре стартовали работу по строительству новой скейт-площадки.
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