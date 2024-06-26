В Сыктывкаре перекроют движение на железнодорожных переездах

В Сыктывкар на два дня ограничат движение для автотранспорта на железнодорожных переездах. Об этом уведомляет ГИБДД по столице Коми.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ на настилах, расположенных на участке "Микунь – Сыктывкар". В связи с этим временно изменится схема дорожного движения – будут установлены временные дорожные знаки, а часть проезжей части станет недоступной.