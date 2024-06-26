С 1 июля застекленные балконы попадут под запрет: их заставят снять и не разрешат сделать заново

Фото из архива "Про Города"

В современном жилищном строительстве остекленные балконы и лоджии стали привычной нормой. При покупке новой квартиры, собственники часто приводят эти пространства в комфортное состояние, полагая, что раз это их личная собственность, они вольны поступать с ней как угодно. Однако ситуация гораздо сложнее, сообщает progorod58.ru. На самом деле, владельцев квартир могут обязать демонтировать ранее установленное остекление, если возникают определенные обстоятельства. В России уже были прецеденты подобного рода, вызвавшие широкий общественный резонанс. Несколько лет назад, например, в Санкт-Петербурге и Калужской области собственники проиграли судебные иски, поданные управляющими компаниями, и были вынуждены убрать балконные конструкции.

Причины, по которым управляющие компании могут требовать демонтировать остекление, разнообразны. Рассмотрим их подробнее.

Несогласованное остекление

Первая и наиболее распространенная причина - остекление выполнено без согласования с другими жильцами дома на общем собрании. Если установленный вариант остекления не устраивает кого-либо из соседей, создает угрозу их жизни, здоровью или имуществу, они имеют право пожаловаться в управляющую компанию или жилищную инспекцию. В этих случаях управляющая организация будет вынуждена предъявить требования о демонтаже конструкций.

Нарушение архитектурного облика

Вторая причина - нарушение архитектурного облика здания. Особенно это актуально для зданий в исторических центрах городов или являющихся объектами культурного наследия. В таких случаях управляющая компания может подать иск в суд без ожидания жалоб жильцов и, скорее всего, выиграть его.

Препятствие ремонтным работам

Третья ситуация - остекление препятствует выполнению капитального ремонта. Иски на этом основании уже подавались управляющими компаниями, например, в Санкт-Петербурге. Суды встали на сторону управляющих организаций, обязав собственников либо демонтировать остекление, либо профинансировать часть ремонтных работ.

Ответственность для новых владельцев

Важно понимать, что решения суда распространяются и на новых владельцев, которые купили квартиру с уже остекленными балконами. Согласно закону, при покупке недвижимости новый владелец берет на себя всю ответственность за ее состояние.

Демонтаж: обязателен ли?

Стоит ли жильцам демонтировать незаконное остекление заблаговременно? Большинство экспертов считают, что это необязательно. Обычно самовольно застекленные балконы не привлекают внимания управляющих компаний, пока не начинают поступать жалобы от соседей или пока надзорные органы не решат провести проверку фасадов. Более того, незаконную перепланировку, выполненную предыдущим собственником, можно узаконить при определенных условиях.

Тем не менее, вопрос остекления балконов и лоджий требует тщательного изучения законодательства и согласования с жильцами. Самовольное остекление, даже выполненное много лет назад предыдущими владельцами, может стать серьезной проблемой для нынешнего собственника. Будьте внимательны и консультируйтесь с экспертами перед любыми изменениями в своей квартире.

Вывод

Подытоживая, вопрос остекления балконов и лоджий - это не только вопрос личного комфорта и esthetiki, но и важная юридическая тема, требующая осторожности. Незаконные действия, включая те, что совершены предыдущими владельцами, могут привести к серьезным проблемам для нынешнего собственника. Поэтому перед любыми изменениями в своей квартире рекомендуется тщательно изучить нормативно-правовую базу и согласовать планы с управляющей компанией и соседями. Это поможет избежать судебных разбирательств в будущем.