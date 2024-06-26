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Эжвинец отказался закрывать подпольный ломбард даже после штрафа

Эжвинец отказался закрывать подпольный ломбард даже после штрафа

Предприниматель продолжал давать деньги взаймы под прикрытием комиссионного магазина

В прошлом году прокуратура Эжвинского района Сыктывкара провела проверку деятельности индивидуального предпринимателя, который под видом комиссионного магазина осуществлял деятельность, характерную для ломбардов. Прокуратура установила, что предприниматель заключал с клиентами договоры, по форме напоминающие договоры займа под залог имущества. Это, однако, противоречило законодательству, которое четко регулирует деятельность ломбардов. Согласно законодательству, право на открытие и функционирование ломбардов имеют только юридические лица, которые должны быть внесены в специальный реестр, курируемый Банком России.

По итогам проверки прокуратура возбудила в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении за незаконную деятельность по предоставлению потребительских кредитов. Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако, предприниматель не прекратил незаконную деятельность, продолжая выдавать деньги в долг.

В связи с этим, прокуратура обратилась в суд с требованием о принудительном запрете незаконной деятельности предпринимателя. Суд удовлетворил иск прокуратуры, что позволит прекратить несанкционированную деятельность и защитить интересы потребителей. После вступления решения в законную силу, прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

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