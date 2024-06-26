В Сыктывкаре начались работы по строительству нового скейт-парка в Орбите
- 14:30 26 июня
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- Инесса Богатая
В Сыктывкаре стартовали работы на месте будущего скейт-парка в Орбите, сообщили в городской администрации.
Согласно информации от столичной мэрии, в данный момент на объекте ведутся работы по планировке территории и завозу строительных материалов. Кроме того, уже началось устройство дренажной системы и прокладка сетей электропитания.
«На площади почти три тысячи квадратных метров рядом с остановкой «ТРЦ «Макси» будет создан новый скейт-парк, выполненный из бетона. В проект включены памп-трек для трюков на самокатах, велосипедах, скейтбордах и роликах, а также площадки для воркаута и стритбола», – написал в соцсетях мэр Сыктывкара Владимир Голдин.
Предполагается, что объект будет открыт 22 августа, в День Республики Коми. Проект реализуется по многочисленным запросам молодежи, при поддержке главы региона Владимира Уйбы.
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