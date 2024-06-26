В Сыктывкаре начались работы по строительству нового скейт-парка в Орбите

В Сыктывкаре стартовали работы на месте будущего скейт-парка в Орбите, сообщили в городской администрации.

Согласно информации от столичной мэрии, в данный момент на объекте ведутся работы по планировке территории и завозу строительных материалов. Кроме того, уже началось устройство дренажной системы и прокладка сетей электропитания.