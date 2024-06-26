Долги по алиментам помешали сыктывкарцу поехать на отдых в Таиланд
- 19:15 26 июня
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- Инесса Богатая
Сыктывкарец лишился возможности поехать в Таиланд из-за накопившихся долгов по алиментов.
По данным УФССП по Коми, 27-летний сыктывкарец, несмотря на отсутствие официальных источников дохода, часто путешествует. При этом у мужчины есть дочь, которой он перечисляет алименты, когда ему удобно, а не ежемесячно, из-за чего постоянно образуются долги. Это вынуждает судебных приставов Эжвинского района применять меры принудительного исполнения.
Одной из таких мер стало ограничение на выезд за границу, что причиняет должнику значительные неудобства. Купив билет из Санкт-Петербурга в Пхукет, он не смог вылететь в Таиланд.
Чтобы снять это ограничение, мужчина погасил задолженность по алиментам и выплатил исполнительский сбор, на общую сумму 77 тысяч рублей.
Напоминаем, что для плательщиков алиментов выезд за границу ограничивается, если долг превышает 10 тысяч рублей. Для других должников ограничения вводятся при задолженности в 30 тысяч рублей и более.
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