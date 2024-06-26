В Сыктывкаре задержали наркодиллера из Марий Эл: он напился и уснул с товаром прямо на улице
- 14:45 26 июня
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- Инесса Богатая
Житель Марий Эл, задержанный на одной из улиц Сыктывкара с пакетиками наркотиков, не смог оспорить выдвинутое против него обвинение. Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию касательно уголовного дела, в котором был замешан 22-летний мужчина из Марий Эл, и оставил приговор неизменным, передает региональная прокуратура.
Выяснилось, что молодой человек входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей наркотическими средствами. В августе 2023 года он приобрёл 14, 5 граммов синтетического наркотика и приехал в Сыктывкар с целью сбыта.
Прибыв в столицу Коми, мужчина отправился в бар, где чрезмерно выпил и в итоге уснул на улице Орджоникидзе. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили у него в рюкзаке 67 пакетиков с наркотическими веществами, готовыми к продаже.
Подсудимый признал свою вину частично, утверждая, что добровольно отказался от дальнейшего распространения наркотиков и не знал, как поступить с ними дальше. Однако, в ходе судебных слушаний, данные из его мобильного телефона подтвердили его причастность к наркоторговле, и он изменил свои показания, указав, что является наркозависимым и не собирался продавать наркотики, а оставил их для личного употребления. В Сыктывкар он, по его словам, прибыл по личным делам.
Суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с наложением штрафа в 250 тысяч рублей. Мужчина подал апелляцию, считая наказание чрезмерно строгим.
Однако Верховный суд Республики Коми согласился с доводами государственного обвинителя и оставил приговор без изменений.
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