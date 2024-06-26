В Сыктывкаре задержали наркодиллера из Марий Эл: он напился и уснул с товаром прямо на улице

Житель Марий Эл, задержанный на одной из улиц Сыктывкара с пакетиками наркотиков, не смог оспорить выдвинутое против него обвинение. Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляцию касательно уголовного дела, в котором был замешан 22-летний мужчина из Марий Эл, и оставил приговор неизменным, передает региональная прокуратура.

Выяснилось, что молодой человек входил в состав преступной группы, занимавшейся незаконной торговлей наркотическими средствами. В августе 2023 года он приобрёл 14, 5 граммов синтетического наркотика и приехал в Сыктывкар с целью сбыта.