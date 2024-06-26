В Ухте годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП

В Коми за прошедшие сутки произошло три аварии из-за водителей, которые не захотели уступить дорогу. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции республики.

Первый инцидент случился 25 июня приблизительно в 10: 14 в Сосногорске. Водитель 2004 года рождения, управляя Opel Astra, двигался по улице Гоголя и на нерегулируемом перекрестке с улицей Зои Космодемьянской, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в Chevrolet Cruze.