В Ухте годовалый ребенок пострадал в массовом ДТП
- 14:15 26 июня
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- Инесса Богатая
В Коми за прошедшие сутки произошло три аварии из-за водителей, которые не захотели уступить дорогу. Об этом сообщило Управление Госавтоинспекции республики.
Первый инцидент случился 25 июня приблизительно в 10: 14 в Сосногорске. Водитель 2004 года рождения, управляя Opel Astra, двигался по улице Гоголя и на нерегулируемом перекрестке с улицей Зои Космодемьянской, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в Chevrolet Cruze.
В результате аварии пострадала девушка 2003 года рождения: у нее ссадина на лбу и ушиб левого колена, госпитализация не потребовалась. Также было составлено административное постановление в отношении пассажирки Chevrolet за нарушение правил дорожного движения, потому что она не использовала ремень безопасности. Водитель Opel имеет водительское удостоверение с 2022 года.
Позднее, в тот же день в Ухте случилось массовое ДТП. Около 17: 30 женщина 1984 года рождения за рулем иномарки Hyundai Tucson, ехала по улице Сенюкова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Бушуева, при повороте налево она не уступила дорогу. В итоге, столкнулась с другой иномаркой Mitsubishi Lancer, которая ехала во встречном направлении. После удара Hyundai врезался в Lada Granta. В результате годовалый пассажир Mitsubishi получил ушиб лба, госпитализация ему не потребовалась. В момент ДТП ребенок находился в удерживающем кресле.
Женщина за рулем Hyundai имеет водительское удостоверение с 2013 года.
Еще одна авария случилась в Сыктывкаре около 18: 07. Мужчина 1980 года рождения за рулем Toyota Camry двигался по двору дома №6 на улице Морозова. Он не уступил дорогу и столкнулся с Datsun. В результате ДТП у водителя Toyota диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб шеи, госпитализация не потребовалась.
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