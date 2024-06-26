С 1 июля в России меняются правила выплаты пенсионных накоплений

С 1 июля изменяются правила выплаты пенсионных накоплений. Это затронет тех, кто официально работал в период с 2002 по 2013 годы, платил добровольные пенсионные взносы или направил на формирование пенсии средства материнского капитала, согласно информации, предоставленной Социальным фондом России.

Пенсионные накопления формируются за счет страховых и дополнительных взносов от работодателей или самих будущих пенсионеров. Эти средства инвестируются, и полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.