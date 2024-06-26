С 1 июля в России меняются правила выплаты пенсионных накоплений
- 09:40 26 июня
- 12+
- Служба новостей
С 1 июля изменяются правила выплаты пенсионных накоплений. Это затронет тех, кто официально работал в период с 2002 по 2013 годы, платил добровольные пенсионные взносы или направил на формирование пенсии средства материнского капитала, согласно информации, предоставленной Социальным фондом России.
Пенсионные накопления формируются за счет страховых и дополнительных взносов от работодателей или самих будущих пенсионеров. Эти средства инвестируются, и полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.
Тип выплаты будет определяться в зависимости от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера, который в 2024 году составляет 13 290 рублей.
Если расчетный размер накопительной пенсии составит 10% и менее от этого прожиточного минимума (т.е. 1 329 рублей), будет назначена единовременная выплата. Если больше, будет назначена накопительная пенсия.
Как рассчитать?
Например, к 2024 году у гражданина накопилась сумма в 300 тысяч рублей. Согласно закону, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 22 года (или 264 месяца).
300 000 руб. : 264 мес. = 1 136,36 руб.
Поскольку 1 136,36 руб. < 1 329 руб., вся сумма пенсионных накоплений будет выплачена единовременно.
Кто может обратиться за пенсионными накоплениями?
Лица, у которых формировались пенсионные накопления. Подробнее о пенсионных накоплениях можно узнать по ссылке: Социальный фонд России.
- Женщины с 55 лет.
- Мужчины с 60 лет.
- Граждане, имеющие право на досрочную пенсию.
Как узнать размер накоплений и их местонахождение?
Информация о размере пенсионных накоплений и их страховщике находится в выписке из индивидуального лицевого счета.
Могут ли изменить уже назначенную накопительную пенсию с учетом новой нормы?
Новый порядок будет применяться к гражданам, обратившимся за назначением накопительной пенсии с 1 июля 2024 года. Пересмотр уже принятых решений не предусмотрен, пишет gazeta-n1.ru.
Читайте также:
- "Пора собирать чемоданы": Василиса Володина назвала пять знаков, чьи кошельки разорвутся от денег
- Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке
- Зеленая «запрещенка»: за какие растения на даче могут оштрафовать
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему