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С 1 июля в России меняются правила выплаты пенсионных накоплений

С 1 июля в России меняются правила выплаты пенсионных накоплений

С 1 июля изменяются правила выплаты пенсионных накоплений. Это затронет тех, кто официально работал в период с 2002 по 2013 годы, платил добровольные пенсионные взносы или направил на формирование пенсии средства материнского капитала, согласно информации, предоставленной Социальным фондом России.

Пенсионные накопления формируются за счет страховых и дополнительных взносов от работодателей или самих будущих пенсионеров. Эти средства инвестируются, и полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.

Тип выплаты будет определяться в зависимости от величины общероссийского прожиточного минимума пенсионера, который в 2024 году составляет 13 290 рублей.

Если расчетный размер накопительной пенсии составит 10% и менее от этого прожиточного минимума (т.е. 1 329 рублей), будет назначена единовременная выплата. Если больше, будет назначена накопительная пенсия.

Как рассчитать?

Например, к 2024 году у гражданина накопилась сумма в 300 тысяч рублей. Согласно закону, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 22 года (или 264 месяца).

300 000 руб. : 264 мес. = 1 136,36 руб.

Поскольку 1 136,36 руб. < 1 329 руб., вся сумма пенсионных накоплений будет выплачена единовременно.

Кто может обратиться за пенсионными накоплениями?

Лица, у которых формировались пенсионные накопления. Подробнее о пенсионных накоплениях можно узнать по ссылке: Социальный фонд России.

  • Женщины с 55 лет.
  • Мужчины с 60 лет.
  • Граждане, имеющие право на досрочную пенсию.

Как узнать размер накоплений и их местонахождение?

Информация о размере пенсионных накоплений и их страховщике находится в выписке из индивидуального лицевого счета.

Могут ли изменить уже назначенную накопительную пенсию с учетом новой нормы?

Новый порядок будет применяться к гражданам, обратившимся за назначением накопительной пенсии с 1 июля 2024 года. Пересмотр уже принятых решений не предусмотрен, пишет gazeta-n1.ru.

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