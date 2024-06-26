Мечтая стать инвестором, девушка из Коми отправила аферистам свыше 2 миллионов рублей

В Сосногорске местная жительница поверила мошенникам и перевела им порядка двух миллионов рублей. Жертва аферистов хотела заняться инвестициями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.

В начале июня она получила звонок от неизвестного человека, который предложил ей заманчивые инвестиционные возможности. Жительница Коми заинтересовалась предложением, зарегистрировалась на платформе и открыла счет. В течение двух недель взаимодействия с аферистами она перевела им более двух миллионов рублей, взятых в кредит в трех различных банках.