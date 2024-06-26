Мечтая стать инвестором, девушка из Коми отправила аферистам свыше 2 миллионов рублей
- 17:16 26 июня
- 12+
- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Сосногорске местная жительница поверила мошенникам и перевела им порядка двух миллионов рублей. Жертва аферистов хотела заняться инвестициями. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Коми.
В начале июня она получила звонок от неизвестного человека, который предложил ей заманчивые инвестиционные возможности. Жительница Коми заинтересовалась предложением, зарегистрировалась на платформе и открыла счет. В течение двух недель взаимодействия с аферистами она перевела им более двух миллионов рублей, взятых в кредит в трех различных банках.
Затем от девушки снова начали требовать вложений. Осознав, что стала жертвой аферы, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Читайте также:
- "Пора собирать чемоданы": Василиса Володина назвала пять знаков, чьи кошельки разорвутся от денег
- Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
- Выйдут на белую полосу: Тамара Глоба назвала три знака, которые будут жить как в сказке
- Зеленая «запрещенка»: за какие растения на даче могут оштрафовать
- Лучше на боковушке, чем в купе: опытные путешественники берут плацкарт, вот почему