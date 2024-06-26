В Коми отремонтируют еще одну "проблемную" дорогу, 60% которой в ненормативном состоянии

Асфальтировать начнут уже в этом году В Коми достигнута долгожданная договоренность о ремонте дороги Керки – Дутово, являющейся важной транспортной артерией для региона. Соглашение о финансировании работ заключили власти Республики Коми и ПАО "Газпром" 25 июня. Ремонт, на который будет выделено 1,4 миллиарда рублей, станет масштабным проектом, охватывающим 83,5 километра дороги и рассчитанным на три года - с 2024 по 2026.

Ключевую роль в принятии решения сыграл неблагоприятный износ дороги. Инструментальная диагностика выявила, что почти 60 процентов ее протяженности, составляющей около 126 километров, находится в критическом состоянии. Дорога Керки – Дутово является ответвлением от трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, обеспечивающей транспортную связь между крупными городами и поселками Коми. Ее состояние напрямую влияет на безопасность движения, а также на эффективность и стоимость перевозок грузов.

"Газпром", в свою очередь, заинтересован в восстановлении дороги, поскольку использует ее для перевозки тяжелых грузов при строительстве объектов для реконструкции магистральных газопроводов на участке Уренгой – Перегребное – Ухта, поэтому ремонт будет проводиться при финансовой поддержке компании.