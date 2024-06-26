"Купаться невозможно, сидим у берега": черноморский пляж сделал неприятный сюрприз отдыхающим
- 13:51 26 июня
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- Служба новостей
Летний отдых на побережье Черного моря в Анапе, обычно ассоциирующийся с теплыми солнечными днями и приятным купанием, в этом году преподнес туристам неожиданный сюрприз. Температура воды в море оказалась настолько холодной, что многие отдыхающие сравнили ее с крещенской купелью, пишет "Живая Кубань".
По словам очевидцев, температура воды в море резко упала, что вызвало шок у многочисленных туристов, приехавших насладиться летним отдыхом.
"Я в полном шоке, если честно. Купался тут на Крещение, в январе – вода была примерно такой же", – делятся впечатлениями отдыхающие, которые ожидали теплую и комфортную воду, а вместо этого столкнулись с ледяным холодом.
Многие из них были вынуждены отказаться от купания, ограничившись лишь загаром на пляже. Однако есть надежда, что вода сможет прогреться в ближайшие дни, если не наступит шторм.
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